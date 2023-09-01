Ще плюс 470 окупантів та 23 танки: Генштаб оновив втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 263 490 осіб, 4459 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 263 490 (+470) осіб,
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- танків ‒ 4459 (+23),
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- бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9),
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- артилерійських систем – 5530 (+23),
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- РСЗВ – 735 (+1),
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- засобів ППО ‒ 500 (+0),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4),
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- крилатих ракет ‒ 1445 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33),
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- спеціальної техніки ‒ 831 (+1).
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Доповнення
За добу відбулось понад 25 бойових зіткнень на фронті.