За добу відбулось понад 25 бойових зіткнень на фронті – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень на передовій. Авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах росіян. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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