За сутки произошло более 25 боевых столкновений на фронте - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. За прошедшие сутки состоялось более 25 боевых столкновений на передовой. Авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам россиян. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
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