Еще плюс 470 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил потери врага
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 263 490 человек, 4459 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 263 490 (+470) человек,
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- танков - 4459 (+23),
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- боевых бронированных машин - 8613 (+9),
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- артиллерийских систем – 5530 (+23),
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- РСЗВ – 735 (+1),
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- средств ПВО - 500 (+0),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),
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- крылатых ракет - 1445 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8009 (+33),
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- специальной техники - 831 (+1).
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Дополнение
За сутки произошло более 25 боевых столкновений на фронте.