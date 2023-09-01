Еще плюс 470 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил потери врага

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 263 490 человек, 4459 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 263 490 (+470) человек,
  • танков - 4459 (+23),
  • боевых бронированных машин - 8613 (+9),
  • артиллерийских систем – 5530 (+23),
  • РСЗВ – 735 (+1),
  • средств ПВО - 500 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),
  • крылатых ракет - 1445 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8009 (+33),
  • специальной техники - 831 (+1).

Дополнение

За сутки произошло более 25 боевых столкновений на фронте.

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