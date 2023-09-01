Еще плюс 470 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил потери врага

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составляли:



личного состава - около 263 490 (+470) человек,



танков - 4459 (+23),



боевых бронированных машин - 8613 (+9),



артиллерийских систем – 5530 (+23),



РСЗВ – 735 (+1),



средств ПВО - 500 (+0),



самолетов – 315 (+0),



вертолетов – 316 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),



крылатых ракет - 1445 (+0),



кораблей/катеров - 18 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 8009 (+33),



специальной техники - 831 (+1).



Дополнение

За сутки произошло более 25 боевых столкновений на фронте.