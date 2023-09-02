На Таврическом направлении уничтожено 18 единиц вражеской техники и 9 складов

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“Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 2 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Также было уничтожено 9 складов боеприпасов”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1407 огневых задач. Потери врага на этом направлении за последние сутки составили 183 человека (безвозвратные - 47, раненые - 136).

Дополнение

В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 31 боестолкновение. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.