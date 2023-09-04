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На Таврийском направлении враг потерял 20 единиц техники и почти 250 солдат

На Таврийском направлении враг потерял 20 единиц техники и почти 250 солдат

Киев • УНН

 • 353201 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Силы обороны Украины продолжают работу на Таврийском направлении. В частности было уничтожено 20 единиц вражеской техники и ликвидировано почти 250 солдат. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский, пишет УНН.

Цитата 

"Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Также было уничтожено 2 склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Детали

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

В частности, за последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные - 76, раненые - 170, плен - 3).

В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов.

Напомним

Силы обороны Украины продолжают работу на Таврическом направлении. В частности было уничтожено 32 единицы вражеской техники и ликвидировано почти 300 солдат.

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