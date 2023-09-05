На второй линии российской обороны могут быть "подземные города" - полковник ВСУ

Детали

На вопрос, действительно ли вторая линия обороны врага — это "подземные города" и "лабиринты", он ответил, что не владеет такой информацией.

Однако отметил, что у россиян было более года на построение фортификаций на юге.

"Поэтому я думаю, что лабиринты там существуют", — заявил Штупун.

Дополнение

Относительно второй линии обороны российских оккупантов, он заявил, что окопы там не такик крепкие.

"Она (вторая линия. – ред.) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество также достаточно большое. Единственное, что нам может сыграть на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не такие крепкие", – сказал полковник.

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Добавим

За минувшие сутки на Таврическом направлении враг потерял 20 единиц техники и почти 250 солдат.