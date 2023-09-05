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Українська авіація завдала 13 ударів по ворогу за добу – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Авіація сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росії, 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зверненні Генштаб, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖГенштаб: ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного на Запоріжжі

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