Українська авіація завдала 13 ударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Авіація сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росії, 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зверненні Генштаб, пише УНН.
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Зазначається, що протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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