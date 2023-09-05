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Украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу за сутки - Генштаб

Украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 437595 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россии, 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утреннем обращении Генштаб, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в течение суток состоялось 29 боевых столкновений.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

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