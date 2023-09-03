Генштаб: ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного на Запоріжжі

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"На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області", - ідеться у звіті.

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Як повідомляється, ворог на цьому напрямку завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося понад 25 боєзіткнень.