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Генштаб: ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 368564 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Приютного на Запорізькому напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні у неділю, 3 вересня, пише УНН.

Цитата

"На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області", - ідеться у звіті.

Деталі

Як повідомляється, ворог на цьому напрямку завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося понад 25 боєзіткнень.

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