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На фронті протягом доби сталося понад 25 боєзіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 311632 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. На фронті протягом доби сталося понад 25 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні у неділю, 3 вересня, пише УНН.

Цитата

"Протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

Деталі

Зокрема, на Куп'янському напрямку, як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Колодязне, Кислівка Харківської області.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку, як вказано, ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного Донецької області. 

На Авдіївському напрямку противник, як повідомляється, вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. 

На Шахтарському напрямку противник, як зазначається, завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, серед них Вугледар, Водяне, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

"На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області", - повідомили у Генштабі.

На Херсонському напрямку ворог, як повідомляється, завдав авіаційних ударів в районах Антонівки, Миколаївки, Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Миколаївка Херсонської області та місто Херсон.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Як зазначили у Генштабі, протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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