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На фронте в течение суток произошло более 25 боестолкновений - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. На фронте в течение суток произошло более 25 боевых столкновений, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в воскресенье, 3 сентября, пишет УНН.

Цитата

"В течение суток состоялось более 25 боевых столкновений", - говорится в сводке.

Детали

В частности, на Купянском направлении, как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Тополя, Двуречанское, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

"На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении, как указано, враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Пивничного Донецкой области. 

На Авдеевском направлении противник, как сообщается, вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. 

На Шахтерском направлении противник, как отмечается, нанес артиллерийские обстрелы по более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

"На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области", - сообщили в Генштабе.

На Херсонском направлении враг, как сообщается, нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки, Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Николаевка Херсонской области и город Херсон.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Как отметили в Генштабе, в течение суток враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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