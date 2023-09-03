Генштаб: враг вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного на Запорожье

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"На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области", - говорится в отчете.

Детали

Как сообщается, враг на этом направлении нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Червоное, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - сообщили в Генштабе.

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По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло более 25 боестолкновений.