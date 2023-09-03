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Генштаб: враг вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного на Запорожье

Генштаб: враг вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного на Запорожье

Киев • УНН

 • 368563 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Приютного на Запорожском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в воскресенье, 3 сентября, пишет УНН.

Цитата

"На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области", - говорится в отчете.

Детали

Как сообщается, враг на этом направлении нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Червоное, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло более 25 боестолкновений.

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