Сегодня День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны: сколько наших соотечественников стали Праведниками народов мира

Сегодня, 14 мая, в Украине чтят память людей, которые во время Второй мировой войны, рискуя своей жизнью, спасали евреев от нацистов, пишет УНН.

Событие было основано постановлением Верховной Рады в 2021 году и совпадает с празднованием Дня независимости Израиля.

Во время Холокоста, по разным оценкам ученых, в Европе было уничтожено около 6 миллионов евреев. Из них четверть, 1,5 миллиона, - стали жертвами нацистов на территории Украины. И цифра могла быть намного больше, если бы не самоотверженность людей, которые, рискуя своей жизнью во время Второй мировой войны спасали евреев от неминуемой смерти.

2673 наших соотечественника удостоены государством Израиль высокого звания "Праведник народов мира".

Это звание присваивает Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма "Яд Вашем" людям по всей планете за спасение евреев от Холокоста.

При этом, по данным украинских историков, людей спасавших евреев на территории Украины гораздо больше чем официально признано.

Украина занимает четвертое место в мире после Польши, Нидерландов и Франции по количеству Праведников народов мира. Их именами названы улицы и памятники в Украине, а их героические поступки являются неотъемлемой частью уроков истории и практик чествования памяти.

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой является не только чествованием памяти людей, проявивших чрезвычайную храбрость, но и напоминанием о способности человека к состраданию и мужеству перед лицом невероятных зверств.

Дополнительно

За годы оккупации нацистами Киева в Бабьем Яру, который стал символом Холокоста в Украине, было расстреляно более 100 тысяч человек.