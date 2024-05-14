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Сегодня День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны: сколько наших соотечественников стали Праведниками народов мира
14 мая Украина чтит память людей, которые, рискуя жизнью, спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны. 2673 наших соотечественника признаны Израилем Праведниками народов мира за их героические поступки.
Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО
Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В Харькове был слышен взрыв
В Харькове прогремел взрыв, и власти выясняют, был ли это взрыв в городе или на его окраинах.
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят
Сегодня, 14 мая, любители собак во многих странах мира могут приобщиться к Международному дню чихуахуа. Чихуахуа занимает 34-е место среди самых популярных пород собак. Родиной этих домашних любимцев является Мексика.
Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной и обсудить дополнительную военную помощь.
CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе
По словам американских официальных лиц, Израиль сосредоточил достаточно войск в окрестностях Рафаха, чтобы потенциально начать полномасштабную наземную операцию в ближайшие дни, несмотря на предостережения администрации Байдена против такого вторжения.
Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере
Британская армия впервые начала использовать 3D-принтер в полевых условиях для быстрого изготовления запасных частей для транспортных средств во время учений НАТО "Стедфаст дефендер" - крупнейшего развертывания НАТО в Европе за последнее поколение.
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ
Несколько взрывов произошли в Белгороде, Россия, после того, как рано утром было объявлено предупреждение о ракетной угрозе.
В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области
Председатель Харьковской областной военной администрации распорядился обнародовать отчет о строительстве фортификационных сооружений в регионе, чтобы ответить на обвинения в саботаже оборонительных мероприятий и отсутствии фортификационных сооружений.
В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США
Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украине против незаконной агрессии России.