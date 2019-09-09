Сьогодні комітет ВР з правоохоронної діяльності розгляне законопроект про реформу прокуратури

Відповідно до порядку денного засідання комітету, питання розгляду законопроекту стоїть першим. Доповідатиме щодо проекту закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (реєстр. № 1032), який був поданий Президентом України, представник Президента України у Верховній Раді України Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, цим законопроектом, у межах реформування органів прокуратури, передбачена ліквідація військової прокуратури.

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У висновку до законопроекту, який наданий Головним науково-експертним управлінням, йдеться про те, що пропозиція ліквідувати військову прокуратуру, у порушення Регламенту, є необґрунтованою та недоцільною.

"Така позиція Головного управління обумовлена тим, що, хоча військові прокуратури виконують загальні функції органів прокуратури, військові прокуратури здійснюють це у специфічній, воєнній сфері правовідносин, якою є сфера життєдіяльності держави, що об’єктивно необхідна для забезпечення її динамічного, стійкого і безпечного розвитку, в якій зайнята велика кількість спеціально підготовлених (тих, хто має стосунок до військової сфери) людей і яка передбачає у своєму функціонуванні використання державою в потенційній або реалізованій формі воєнної міцності держави та регулюється засобами воєнної політики на основі воєнно-доктринальних установок і визначеної нормативно-правової бази, що має особливе значення в умовах окупації частини території України і проведення операції об’єднаних сил на сході країни“, — йдеться у висновку фахівців.

У документі наголошено, що ліквідація військової прокуратури призведе до руйнації системи підготовки військових прокурорів з певним рівнем знань військового законодавства і військової специфіки, що може призвести до зниження якості досудового слідства у певних категоріях справ та рівня захисту прав і свобод військовослужбовців, а також державних і громадських інтересів у сфері оборони держави.

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Так, і самі народні депутати не мають одностайної думки про необхідність ліквідації військової прокуратури. Зокрема, народний депутат від партії “Батьківщина” Сергій Власенко у коментарі УНН повідомив, що не бачить аргументів на користь необхідності ліквідувати військову прокуратуру.

“Станом на зараз я не бачу аргументів, чому треба ліквідовувати військову прокуратуру. І хто буде замість військової прокуратури розслідувати ті злочини, військові злочини, які відбуваються як на території, непідконтрольній Україні, на території анексованого Криму, на території, тимчасово захопленій РФ на сході України, так і на території України, бо на території України теж відбуваються військові злочини. І до речі, військові злочини, наскільки я це розумію як людина, яка має певний досвід практичної юриспруденції, — вони достатньо специфічні. І розслідування військових злочинів — це теж специфічні прокурорські і слідчі дії”, — зауважив Власенко.

Проти ліквідації військової прокуратури виступив також очільник депутатської групи “За майбутнє” Тарас Батенко.

“Сьогодні, на жаль, триває війна, і кожного дня ми втрачаємо бійців. І очевидно, що військова прокуратура створювалася для того, щоб дуже уважно відстежувати діяльність військовослужбовців, яких можуть звинувачувати в тих чи інших можливих скоєннях злочинів. Тому я думаю, що не на часі зараз ліквідація військової прокуратури”, — аргументував він.

Раніше про недоцільність ліквідації військової прокуратури висловлювалися експерти з питань оборони, юристи та військові.

Зокрема, обґрунтовану позицію щодо необхідності функціонування військової юстиції в Україні надали в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого — провідному юридичному виші України.

Фахівці одностайні в тому, що військові злочини мають бути у юрисдикції органів військової юстиції, адже вони мають свою специфіку. Такі органи існують у більшості країни-членів НАТО, до стандартів яких прагне Україна.

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Як повідомляв УНН, серед розкритих злочинів — терористичні акти, внаслідок яких загинув співробітник Служби безпеки України в Донецькій області О.Хараберюш та командир однієї з військових частин Головного управління розвідки МО України полковник М.Шаповал. Також розкрито замах на терористичний акт 4 квітня 2019 року у місті Києві, у результаті якого вибухнув автомобіль майора ГУР МОУ К.Буданова.

Військові прокурори підтримують державне обвинувачення у 9 тисячах кримінальних проваджень, серед яких — за фактом збройної агресії Росії проти України. І ліквідація військової прокуратури унеможливить цей процес.

Раніше УНН повідомляв, що ліквідація військової прокуратури одномоментно блокує кримінальні провадження проти РФ і процеси в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’яти років збройної агресії РФ та її найманців проти України загинуло 14 тисяч людей.

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