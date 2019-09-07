Законопроект Зеленського про реформу прокуратури порушує конституційні права людей – експерт Ради

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кожен працівник, зокрема прокурор має бути попереджений про звільнення не пізніше, ніж за два місяці, а не в день набрання чинності закону, як це нині передбачено законопроектом про реформу прокуратури №1032. До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після експертизи законодавчої ініціативи Президента, передає УНН.

“Пункт 9 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту, яким визначається, що “з дня набрання чинності цим Законом всі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України „Про прокуратуру“.

На нашу думку, такі законодавчі приписи є дискримінаційними і суперечать вимогам частини третьої статті 22 Конституції України про те, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”, — йдеться у документі.

Крім того фахівці попереджають, що працівника прокуратури не можна звільнити, якщо він перебуває на лікарняному, у відрядженні чи у відпустці.

“Реалізація вказаних пропозицій проекту (Президента — ред.) на практиці може призвести до корупційних зловживань з боку осіб, на яких буде покладений обов’язок формування складу нового правоохоронного органу”, — застерігають у ВР.

У цьому ж висновку Головного науково-експертного управління йдеться про те, що:

— Генеральний прокурор не може ототожнювати себе з системою прокуратури, а тому перейменовувати Генеральну прокуратуру в Офіс Генпрокурора — юридично необґрунтовано.

— Пропозиція ліквідувати військову прокуратуру, в порушення Регламенту, є необґрунтованою та недоцільною. 

— Законопроект Президента про реформу прокуратури має суттєві корупційні ризики.

— Скорочення прокурорів на третину загальмує розслідування кримінальних проваджень.

Але і це ще не всі недоліки президентського законопроекту, вказують у Головному науково-експертному управлінні. Через брак часу на опрацювання законопроекту, було виділено лише головне.

Довідка УНН: Головне науково-експертне управління проводить експертизу всіх законопроектів, внесених до Верховної Ради України. Усі законопроекти, що подані на перше читання, а також пропозиції (вето) Президента України щодо ухвалених Верховною Радою України законів обов’язково проходять експертизу управління.

Експертизу здійснюють переважно експерти того відділу, до відання якого належить внесений законопроект. Результат експертизи законопроектів фахівці відображають у висновку, який управління направляє до профільних комітетів, а перед розглядом законопроекту на сесії парламенту цей документ роздають усім народним депутатам України для врахування позиції експертів при прийнятті щодо нього рішення.

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