Законопроект Зеленського про реформу прокуратури порушує конституційні права людей – експерт Ради

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кожен працівник, зокрема прокурор має бути попереджений про звільнення не пізніше, ніж за два місяці, а не в день набрання чинності закону, як це нині передбачено законопроектом про реформу прокуратури №1032. До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після експертизи законодавчої ініціативи Президента, передає УНН.