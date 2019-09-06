Перейменування ГПУ в Офіс назвали юридично необґрунтованим

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Генеральний прокурор не може ототожнювати себе з системою прокуратури, а тому перейменовувати Генеральну прокуратуру в Офіс Генпрокурора – юридично необґрунтовано. До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після експертизи президентського законопроекту про реформування прокуратури (№1032), передає УНН.