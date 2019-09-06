Перейменування ГПУ в Офіс назвали юридично необґрунтованим

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Генеральний прокурор не може ототожнювати себе з системою прокуратури, а тому перейменовувати Генеральну прокуратуру в Офіс Генпрокурора – юридично необґрунтовано. До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після експертизи президентського законопроекту про реформування прокуратури (№1032), передає УНН.

“Згідно з приписами статті 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура як єдина система, яка здійснює певні встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Хоча дану систему очолює Генеральний прокурор, проте не можна поставити знак рівності між Генеральним прокурором та прокуратурою в цілому.

Однак, якщо для позначення найвищого органу в системі прокуратури України використовувати термін "Офіс Генерального прокурора", складається враження, що всі інші структурні підрозділи та керівники цього органу мають лише функції із забезпечення діяльності Генерального прокурора”, - зазначено в документі.

До того ж, кажуть фахівці, слово "офіс" є словом іншомовного походження та не має органічного взаємозв’язку із державною українською мовою. Це поняття не має навіть офіційного тлумачення у робочих словниках.

“Тобто, вказаний термін не має нічого спільного із сферою правосуддя та системою державних органів в Україні”, - резюмували в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.

Довідка УНН: Головне науково-експертне управління проводить експертизу всіх законопроектів, внесених до Верховної Ради України. Усі законопроекти, що подані на перше читання, а також пропозиції (вето) Президента України щодо ухвалених Верховною Радою України законів обов'язково проходять експертизу управління.

Експертизу здійснюють переважно експерти того відділу, до відання якого належить внесений законопроект. Результат експертизи законопроектів фахівці відображають у висновку, який управління направляє до профільних комітетів, а перед розглядом законопроекту на сесії парламенту цей документ роздають усім народним депутатам України для врахування позиції експертів при прийнятті щодо нього рішення.

Нагадаємо, у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради назвали ліквідацію військової прокуратури недоцільною та необґрунтованою

Раніше УНН повідомляв, що у Раді не впевнені в доцільності ліквідації військової прокуратури на фоні збройної агресії РФ. За словами народного депутата від партії "Батьківщина" Сергія Власенка, аргументів на користь такого рішення поки немає, адже не зрозуміло, хто буде займатися розслідуванням військових злочинів у разі ліквідації військової прокуратури.

Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’яти років збройної агресії РФ та її найманців проти України загинуло 14 тисяч людей

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