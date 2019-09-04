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Рябошапка повинен аргументувати ліквідацію військової прокуратури - Власенко

Рябошапка повинен аргументувати ліквідацію військової прокуратури - Власенко

Київ • УНН

 • 17021 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повинен надати депутатам парламенту аргументи і мотиви ліквідації військової прокуратури. Поки таких немає. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат від партії "Батьківщина" Сергій Власенко.

"Я хотів би почути від нового Генпрокурора його комплексне бачення реформування органів прокуратури, а не якісь фрагменти. Головне, щоб це реформування не перетворилося на те, що робив Петро Порошенко з прокуратурою, коли його головна мета була вигнати всіх старих і набрати лояльних собі. Я дуже не хочу, щоб новий Генпрокурор пішов цим шляхом”, - сказав Власенко.

Донині не зрозуміло, з яких підстав намагаються ліквідувати військову прокуратуру, продовжив політик.

“Станом на зараз я не бачу аргументів, чому треба ліквідовувати військову прокуратуру. І хто буде замість військової прокуратури розслідувати ті злочини, військові злочини, які відбуваються як на території, непідконтрольній Україні, на території анексованого Криму, на території, тимчасово захопленій РФ на сході України, так і на території України, бо на території України теж відбуваються військові злочини.

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І до речі, військові злочини, наскільки я це розумію як людина, яка має певний досвід практичної юриспруденції, – вони достатньо специфічні. І розслідування військових злочинів - це теж специфічні прокурорські і слідчі дії”, - зауважив Власенко.

Політик наголосив, що під час розгляду законопроекту про реформу прокуратури та ліквідацію військової прокуратури від Рябошапки будуть очікувати аргументів.

“Я б хотів його почути під час розгляду законопроекту. Щоб він пояснив, навіщо це робиться, для чого це робиться, які є мотиви, і щоб він відповів на питання, чому ми ліквідовуємо військову прокуратуру, і як він бачить процедуру прокурорського нагляду за розслідуванням військових злочинів”, - підкреслив Власенко, додавши, що в будь-якому разі має бути створений спеціальний орган, який займатиметься військовими злочинами.

“Ми можемо його не називати військова прокуратура, ми можемо називати його як завгодно, але такі люди мають бути, бо це специфічна галузь слідчої прокурорської діяльності”, - резюмував він.

Як повідомляв УНН, у Раді немає єдиної думки щодо ліквідації військової прокуратури. Депутати не впевнені у доцільності такого рішення. Детальніше дивіться у сюжеті УНН

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