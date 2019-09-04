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У Раді немає єдиної думки щодо ліквідації військової прокуратури

У Раді немає єдиної думки щодо ліквідації військової прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект Президента Володимира Зеленського про переатестацію цивільних і ліквідацію військових прокурорів, пише УНН.

Тест документу з’явився на сайті ВР 29 серпня, сьогодні його вивчають у 9 комітетах Ради. Коли проект ЗУ винесуть до сесійної зали — не відомо, втім, нині єдиної думки щодо доцільності ліквідації органу у Раді немає. Про це свідчать результати опитування народних депутатів від фракцій, проведеного журналістами УНН.

“Дискутивне питання, насправді. Про реформу цієї системи точно треба говорити, але чи треба скасовувати (військову прокуратуру — ред.) — треба дивитися, треба зважати на точку зору фахівців. Я думаю, що у будь-якому разі перед тим, як це робити, треба поспілкуватися з експертним середовищем і послухати фахівців”, — каже голова партії “Голос” Сергій Рахманін.

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Окремі депутати переконані, що ліквідовувати орган не доцільно, і не на часі, оскільки війна на території України триває, а розслідування військових злочинів має свою специфіку.

“Мене цікавить, хто замість військової прокуратури буде розслідувати військові злочини, які відбуваються на території, непідконтрольній Україні, на території анексованого Криму, на тих територіях Сходу України, які тимчасово захоплені РФ, і, власне, на території України. Бо як людина, яка має певний досвід практичної юриспруденції, я розумію, що розслідування військових злочинів має свою специфіку”, — заявив член ВО “Батьківщина” Сергій Власенко, додавши, що чекає переконливих аргументів щодо законодавчої ініціативи від Генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

“Переконливих. Бо в принципі поки що я не чув аргументів за ліквідацію, я чув аргументи проти”, — заявив він.

Проти ліквідації військової прокуратури виступив також очільник депутатської групи “За майбутнє” Тарас Батенко.

“Сьогодні, на жаль, триває війна і кожного дня ми втрачаємо бійців. І очевидно, що військова прокуратура створювалася для того, щоб дуже уважно відстежувати діяльність військовослужбовців, яких можуть звинувачувати в тих чи інших можливих скоєннях злочинів. Тому я думаю, що не на часі зараз ліквідація військової прокуратури”, — аргументував він.

Додамо, що окремі народні депутати відмовилися коментувати доцільність законопроекту, оскільки не вивчали документ. Серед них — співголова депутатської фракції ПП “Опозиційна платформа — за життя” Вадим Рабінович, перший заступник керівника фракції партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, член Комітету з питань правової політики Григорій Мамка.

Детальніше — дивіться у сюжеті УНН.

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