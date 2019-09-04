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В Раде нет единого мнения о ликвидации военной прокуратуры

В Раде нет единого мнения о ликвидации военной прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 11800 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект Президента Владимира Зеленского о переаттестации гражданских и ликвидации военных прокуроров, пишет УНН.

Тест документа появился на сайте ВР 29 августа, сегодня его изучают в 9 комитетах Рады. Когда проект Закона вынесут в сессионный зал — неизвестно, впрочем, сейчас единого мнения относительно целесообразности ликвидации органа в Раде нет. Об этом свидетельствуют результаты опроса народных депутатов от фракций, проведенного журналистами УНН.

“Дискуссионные вопросы, на самом деле. О реформе этой системы точно надо говорить, но надо ли отменять (военную прокуратуру — ред.) — надо смотреть, надо учитывать точку зрения специалистов. Я думаю, что в любом случае перед тем, как это делать, надо пообщаться с экспертной средой и послушать специалистов”, — говорит председатель партии “Голос” Сергей Рахманин.

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Отдельные депутаты убеждены, что ликвидировать орган не целесообразно, и не время, поскольку война на территории Украины продолжается, а расследование военных преступлений имеет свою специфику.

“Меня интересует, кто вместо военной прокуратуры будет расследовать военные преступления, которые совершаются на территории, неподконтрольной Украине, на территории аннексированного Крыма, на тех территориях Востока Украины, которые временно захваченны РФ, и, собственно, на территории Украины. А как человек, который имеет опыт практической юриспруденции, я понимаю, что расследование военных преступлений имеет свою специфику”, — заявил член ВО “Батькивщина” Сергей Власенко, добавив, что ждет убедительных аргументов относительно законодательной инициативы от Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

“Убедительных. Потому что в принципе пока я не слышал аргументов за ликвидацию, я слышал аргументы против”, — заявил он.

Против ликвидации военной прокуратуры выступил также глава депутатской группы “За будущее” Тарас Батенко.

“Сегодня, к сожалению, продолжается война и каждый день мы теряем бойцов. И очевидно, что военная прокуратура создавалась для того, чтобы очень внимательно отслеживать деятельность военнослужащих, которых могут обвинять в тех или иных возможных совершениях преступлений. Поэтому я думаю, что не время сейчас ликвидации военной прокуратуры”, — аргументировал он.

Добавим, что отдельные народные депутаты отказались комментировать целесообразность законопроекта, поскольку не изучали документ. Среди них — сопредседатель депутатской фракции ЧП “Оппозиционная платформа — за жизнь” Вадим Рабинович, первый заместитель руководителя фракции партии “Слуга народа” Александр Корниенко, член Комитета по вопросам правовой политики Григорий Мамка.

Подробнее — смотрите в сюжете УНН.

Украинские Национальные Новости

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