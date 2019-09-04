Ініціативу Рябошапки підтримали в "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На посаді головного військового прокурора України Анатолій Матіос не зробив нічого, щоб запобігти в Донбасі масштабним порушенням міжнародного гуманітарного права з боку військовослужбовців України. Таку думку висловила так звана "уповноважена з прав людини в ДНР" Дарина Морозова, пише УНН.
"Звільнення Анатолія Матіоса, як і відставка глави Служби безпеки України Василя Грицака, що передувала цьому, є закономірним наслідком відсутності ефективності в діяльності, яку вони здійснювали. За час їх роботи військові злочини Києва на Донбасі в переважній більшості випадків так і не отримували належного розслідування, а винні залишалися безкарними", - заявила Морозова.
На її думку, саме керівництво військової прокуратури і СБУ покривало злочини проти мирних жителів.
Нагадаємо, 2 вересня Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора спираючись на лист Міноборони про відкликання Матіоса з цієї посади.
Крім того, Рябошапка виступив з ініціативою реформування органів прокуратури, яка, зокрема, передбачає ліквідацію військової прокуратури.