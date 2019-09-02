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Матиос поблагодарил сотрудников военной прокуратуры за годы службы

Матиос поблагодарил сотрудников военной прокуратуры за годы службы

Киев  •  УНН

 • 18152 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Заступни Генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос разместил на свой странице в Facebook сообщение об отзыве его с должности в Министерство обороны Украины. Он также поблагодарил военных прокуроров за службу, сообщает УНН.

“Единственное, что хочу сказать — это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом!
Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нес огромный груз службы в рядах военной прокуратуры!
Горжусь вами!
Коллеги и Офицеры, спасибо!
Честь имею”, — написал Матиос.

Он также разместил письмо министра обороны Андрея Загороднюка об отзыве с должности в Генпрокуратуре.

“В связи со служебной необходимостью отзывается в Министерство обороны Украины генерал-полковник юстиции Матиос, который приказом Министерства обороны Украины (по личному составу) от 11.10.2014 № 509 командирован в Генеральную прокуратуру Украины с оставлением на военной службе”, — говорится письме.

Также добавляется, что в настоящее время осуществляется отбор нового кандидата на должность главного военного прокурора.

Напомним, ранее появилась информация, что на основании письма Минобороны Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора — Главного военного прокурора Анатолия Матиос.

Добавим, внесенный на рассмотрение ВР президентский законопроект о реформе прокуратуры предусматривает ликвидацию военных прокуратур, но при этом установление права Генпрокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Напомним, ранее в экспертных кругах заявляли, что в случае ликвидации военной прокуратуры некому будет расследовать военные преступления

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