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Матіос подякував співробітникам військової прокуратури за роки служби

Матіос подякував співробітникам військової прокуратури за роки служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Заступни Генерального прокурора — головний військовий прокурор Анатолій Матіос розмістив на свой сторінці у Facebook повідомлення про відкликання його з посади до Міністерства оборони України. Він також подякував військовим прокурорам за службу, повідомляє УНН.

“Єдине, що хочу сказати — це велике спасибі всім, хто був та служив зі мною поряд!
Тим офіцерам, хто всі ці п’ять років війни ніс величезний тягар служби у лавах військової прокуратури!
Пишаюсь вами!
Колеги та Офіцери, дякую вам!
Честь маю”, — написав Матіос.

Він також розмістив лист міністра оборони Андрія Загороднюка про відкликання з посади в Генпрокуратурі.

“У зв’язку із службовою необхідністю відкликається до Міністерства оборони України генерал-полковник юстиції Матіос Анатолій Васильович, який наказом Міністерства оборони України (по особовому складу) від 11.10.2014 № 509 відряджений до Генеральної прокуратури України із залишенням на військовій службі”, — йдеться листі.

Також додається, що наразі здійснюється добір нового кандидата на посаду головного військового прокурора.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що на підставі листа Міноборони Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора — Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Додамо, внесений на розгляд ВР президентський законопроект про реформу прокуратури передбачає ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлення права Генпрокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

Нагадаємо, раніше у експертних колах заявляли, що у разі ліквідації військової прокуратури не буде кому розслідувати військові злочини

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