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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 88952 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115086 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106836 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113447 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121140 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 189610 просмотра

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Инициативу Рябошапки поддержали в "ДНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. На посту главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос не сделал ничего, чтобы предотвратить в Донбассе масштабные нарушения международного гуманитарного права со стороны военнослужащих Украины. Такое мнение высказала так называемая “уполномоченная по правам человека в ДНР” Дарья Морозова, пишет УНН.

“Увольнение Анатолия Матиоса, как и предшествовавшая этому отставка главы Службы безопасности Украины Василия Грицака является закономерным следствием отсутствия эффективности в осуществляемой ими деятельности. За время их работы военные преступления Киева на Донбассе в преимущественном большинстве случаев так и не получали должного расследования, а виновные оставались безнаказанными”, — заявила Морозова.

По ее мнению, именно руководство военной прокуратуры и СБУ покрывало преступления против мирных жителей.

Напомним, 2 сентября Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора опираясь на письмо Минобороны об отзыве Матиоса с этой должности.

Кроме того, Рябошапка выступил с инициативой реформирования органов прокуратуры, которая в частности предусматривает ликвидацию военной прокуратуры.

Украинские Национальные Новости

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