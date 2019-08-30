Каким будет и как должен работать Офис Генпрокурора: обнародован текст законопроекта

Законопроектом вносятся изменения в Закон Украины "О прокуратуре", а также в ряд других законов, связанных преимущественно с необходимостью изменения названий органов прокуратуры.

Основными положениями законопроекта являются:

- создать Офис Генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Предоставление Генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

- ликвидация военных прокуратур, но при этом установление права Генерального прокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;

- уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15000 до 10000 человек;

- предоставление Генеральному прокурору полномочий утверждать: стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений относительно ненадлежащего исполнения прокурором, который занимает административную должность, должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности;

- предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;

- преобразование Национальной академии прокуратуры Украины на Тренинговый центр прокуроров Украины;

- повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Установление ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года, начисляемой исключительно в соответствии с оценкой работы прокурора;

- прокуроры, которые на день вступления в силу Закона занимают должности прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины, прокуратурах могут быть переведены на должность прокурора в Офисе Генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации. Аттестация не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

- аттестация прокуроров проводится кадровыми комиссиями;

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- аттестация прокуроров включает следующие этапы: 1) сдача экзамена в форме анонимного письменного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора; 2) проведение собеседования с целью оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для определения уровня владения практическими знаниями и навыками прокуроры выполняют письменное практическое задание. В случае неуспешного прохождения аттестации прокурор освобождается от должности;

- лица, которые не занимали должность прокурора на момент вступления в силу Закона, имеют право, при условии наличия высшего юридического образования и стажа работы в области права, принять участие в открытом конкурсе на вакантные должности прокурора;

- временно, до 1 сентября 2021 года, останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, и устанавливается, что Генеральный прокурор: утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора; определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры; назначает лиц на административные должности в Офисе Генерального прокурора и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры) определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства; определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных Законом Украины "О прокуратуре", о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Ранее Генеральный прокурор Украины Рябошапка объяснил разницу между Генеральной прокуратурой и Офисом прокурора.