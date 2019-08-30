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Богдан представив Генпрокурора Рябошапку колективу ГПУ

Богдан представив Генпрокурора Рябошапку колективу ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Генеральній прокуратурі України відбулося представлення Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.

"У п’ятницю, 30 серпня 2019 року, керівник Офісу Президента України Андрій Богдан представив нового керівника Генеральної прокуратури України Руслана Рябошапку", - вказали у ГПУ.

Представляючи нового очільника відомства, він наголосив, що Рябошапка дуже професійна людина, все життя займався законодавством у правоохоронній сфері, а також був експертом Ради Європи.

"Ми маємо надію, що тепер всі моменти, які об’єктивно не дозволяли ефективно працювати, ми можемо всі разом подолати – це і зміни до законодавства, і налаштування роботи всіх правоохоронних органів на допомогу один одному, а не на протидію", - зазначив Богдан.

Рябошапка подякував за висловлену довіру і назвав своїм завданням зробити прокуратуру органом, який координуватиме всі правоохоронні органи і ставитиме перед ними задачу в сфері боротьби зі злочинністю і контролюватиме виконання цих задач, причому жорстко.

"Якомога більше активів, грошей, які були вкрадені в цієї країни і в наших людей, повинні бути знайдені і повернуті країні. Власне, це і буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки", - наголосив Генпрокурор.

29 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рябошапки Генпрокурором.

Раніше Верховна Рада підтримала постанову про надання згоди на призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора. За відповідне рішення проголосувало 312 народних депутатів.

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