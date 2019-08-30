Зеленський підписав указ про призначення нового Генпрокурора України та звільнив Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Генеральним прокурором України Руслана Рябошапку. Про це йдеться у відповідному указі № 638/2019, що розміщений на сайті українського президента, інформує УНН.
“Призначити Рябошапку Руслана Георгійовича Генеральним прокурором”, — йдеться в тексті документа.
Перед цим глава Держави підписав указ, що передбачає звільнення колишнього генпрокурора.
"Звільнити Луценка Юрія Віталійовича з посади Генерального прокурора України", - йшлося у документі №636/2019.
Нагадаємо, ВР підтримала призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора.
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Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а очільником МЗС — Вадима Пристайко.
Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.