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Зеленський підписав указ про призначення нового Генпрокурора України та звільнив Луценко

Зеленський підписав указ про призначення нового Генпрокурора України та звільнив Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Генеральним прокурором України Руслана Рябошапку. Про це йдеться у відповідному указі № 638/2019, що розміщений на сайті українського президента, інформує УНН.

“Призначити Рябошапку Руслана Георгійовича Генеральним прокурором”, — йдеться в тексті документа.

Перед цим глава Держави підписав указ, що передбачає звільнення колишнього генпрокурора.

"Звільнити Луценка Юрія Віталійовича з посади Генерального прокурора України", - йшлося у документі №636/2019.

Нагадаємо, ВР підтримала призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новим Генпрокурором став Руслан Рябошапка: що про нього відомо

Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а очільником МЗС — Вадима Пристайко.

Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

Українські Національні Новини

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