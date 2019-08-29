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Рада затвердила новий склад Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. "За" проголосував 281 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Зазначимо, що портфелі у Кабміні розподілені наступним чином:

Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова - міністр фінансів України;

Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;

Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад - міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька - міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;

Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;

Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;

Денис Малюська - міністр юстиції;

Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Нагадаємо, міністра закордонних справ та міністра оборони вже призначено за поданням Президента України.

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