Загороднюка призначено на посаду міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє:
Призначити Загороднюка Андрія Павловича Міністром оборони України”, — йдеться у постанові.
“За” проголосувало — 314.
Нагадаємо, представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, а першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука.