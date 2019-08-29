Загороднюка назначено на должность министра обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка, передает корреспондент УНН.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:
Назначить Загороднюка Андрея Павловича министром обороны Украины", - говорится в постановлении.
"За" проголосовало - 314.
Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука.