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Разумков очолив Верховну Раду 9 скликання

Разумков очолив Верховну Раду 9 скликання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, передає кореспондент УНН.

Разумков був безальтернативною кандидатурою. За нього віддали свої голоси 382 народний депутати.

Дмитро Разумков

Народився 8 жовтня 1983 року у Бердичеві, Житомирська область.

Голова партії “Слуга народу”, речник виборчого штабу кандидата у президенти України Зеленського у президентській компанії 2019 року.

Обраний народним депутатом України IX скликання 21 липня 2019 року.

Був членом Партії регіонів, працював з Сергієм Тігіпко. Керував консалтинговою компанією.

Очолював виборчий список партії “Слуга народу” на парламентських виборах 2019 року.

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