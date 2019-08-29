Разумков очолив Верховну Раду 9 скликання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, передає кореспондент УНН.
Разумков був безальтернативною кандидатурою. За нього віддали свої голоси 382 народний депутати.
Дмитро Разумков
Народився 8 жовтня 1983 року у Бердичеві, Житомирська область.
Голова партії “Слуга народу”, речник виборчого штабу кандидата у президенти України Зеленського у президентській компанії 2019 року.
Обраний народним депутатом України IX скликання 21 липня 2019 року.
Був членом Партії регіонів, працював з Сергієм Тігіпко. Керував консалтинговою компанією.
Очолював виборчий список партії “Слуга народу” на парламентських виборах 2019 року.