Разумков возглавил Верховную Раду 9 созыва
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Представитель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, передает корреспондент УНН.
Разумков был безальтернативной кандидатурой. За него отдали свои голоса 382 народных депутатов.
Дмитрий Разумков
Родился 8 октября 1983 в Бердичеве, Житомирская область.
Председатель партии “Слуга народа”, представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Зеленского в президентской компании 2019 года.
Избран народным депутатом Украины IX созыва 21 июля 2019 года.
Был членом Партии регионов, работал с Сергеем Тигипко. Руководил консалтинговой компанией.
Возглавлял избирательный список партии “Слуга народа” на парламентских выборах 2019 года.