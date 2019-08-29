Пристайка призначено міністром закордонних справ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України Верховна Рада України постановляє:
Призначити Пристайка Вадима Володимировича на посаду Міністра закордонних справ України”, — йдеться у постанові.
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“За” проголосували - 310 нардепів.
Нагадаємо, представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, а першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука.