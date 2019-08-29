Пристайко назначен министром иностранных дел

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:

Назначить Пристайко Вадима Владимировича на должность министра иностранных дел Украины", - говорится в постановлении.

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"За" проголосовали - 310 нардепов.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР был назначен Руслан Стефанчук.