Пристайко назначен министром иностранных дел

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 10825 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113965 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124769 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116193 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121845 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126290 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151467 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150836 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140740 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 196670 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
Пристайко назначен министром иностранных дел

Пристайко назначен министром иностранных дел

Киев  •  УНН

 • 16527 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко, передает корреспондент УНН.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:

Назначить Пристайко Вадима Владимировича на должность министра иностранных дел Украины", - говорится в постановлении.

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"За" проголосовали - 310 нардепов.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР был назначен Руслан Стефанчук.

Украинские Национальные Новости

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