Пристайко назначен министром иностранных дел
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко, передает корреспондент УНН.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:
Назначить Пристайко Вадима Владимировича на должность министра иностранных дел Украины", - говорится в постановлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загороднюк назначен на должность министра обороны
"За" проголосовали - 310 нардепов.
Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР был назначен Руслан Стефанчук.