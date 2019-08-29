Прем’єр-міністром обрано Олексія Гончарука
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 114 Конституції України Верховна Рада України постановляє: призначити Гончарука Олексія Валерійовича на посаду Прем’єр-міністра України”, — йдеться у постанові.
“За” проголосували - 290.
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Олексій Гончарук народився 7 липня 1984 року. Гончарука “вважають молодим, добре освіченим технократом і реформатором”. До приходу в Офіс Президента він очолював Офіс ефективного регулювання. Це структура, яка має фінансування Європейського Союзу. Діяльність центру спрямована на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України. У 2014 році під час парламентських виборів був першим номером у списку партії “Сила людей”. Але ця політична сила не отримала жодного місця в парламенті. Працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.
Нагадаємо, представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, а першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука.