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Першим заступником голови ВР став Стефанчук

Першим заступником голови ВР став Стефанчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Першим заступником голови ВР призначено Руслана Стефанчука, передає кореспондент УНН.

“За” проголосували — 330 нардепів.

“Ми повинні провести інвентаризацію національного законодавства, ми повинні відмовитися від радянського сміття”, — заявив Стефанчук у виступі перед обранням на посаду.

Він нагадав, що Житловий кодекс діє з радянських часів. Політик закликав у законотворчості послуговуватися принципом “один ухвалюєш — два викреслюєш”. Також він наголосив, що в ВР не повинні ухвалюватися закони “Перекладені “гуглом” та поправлені “вордом”.

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Кандидатура Стефанчука була безальтернативною.

Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі.

Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю “правознавство”. Другу вищу освіту здобув в Технологічному університеті Поділля за спеціальністю “менеджмент виробничої сфери”.

Доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Під час навчання у вузах грав у КВН, де познайомився з Володимиром Зеленським.

У 2006-2007 роках був помічником на громадських засадах народного депутата і представника фракції Наша Україна-Народна самооборона Анатолія Матвієнка.

З 2011 року завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.

З 2016 року обіймає посаду проректора з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

Був радником з питань інтелектуальної власності першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва в Кабміні Володимира Гройсмана.

У команді Володимира Зеленського Руслана Стефанчук представили як експерта з реформування державних правових інститутів та законопроектної роботи.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді України.

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