Першим заступником голови ВР став Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Першим заступником голови ВР призначено Руслана Стефанчука, передає кореспондент УНН.
“За” проголосували — 330 нардепів.
“Ми повинні провести інвентаризацію національного законодавства, ми повинні відмовитися від радянського сміття”, — заявив Стефанчук у виступі перед обранням на посаду.
Він нагадав, що Житловий кодекс діє з радянських часів. Політик закликав у законотворчості послуговуватися принципом “один ухвалюєш — два викреслюєш”. Також він наголосив, що в ВР не повинні ухвалюватися закони “Перекладені “гуглом” та поправлені “вордом”.
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Кандидатура Стефанчука була безальтернативною.
Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі.
Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю “правознавство”. Другу вищу освіту здобув в Технологічному університеті Поділля за спеціальністю “менеджмент виробничої сфери”.
Доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
Під час навчання у вузах грав у КВН, де познайомився з Володимиром Зеленським.
У 2006-2007 роках був помічником на громадських засадах народного депутата і представника фракції Наша Україна-Народна самооборона Анатолія Матвієнка.
З 2011 року завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.
З 2016 року обіймає посаду проректора з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.
Був радником з питань інтелектуальної власності першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва в Кабміні Володимира Гройсмана.
У команді Володимира Зеленського Руслана Стефанчук представили як експерта з реформування державних правових інститутів та законопроектної роботи.
Представник Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді України.