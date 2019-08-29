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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 6892 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113699 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124506 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115969 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121689 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126227 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151417 просмотра

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Актуальное
Первым заместителем главы ВР стал Стефанчук

Первым заместителем главы ВР стал Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 11764 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Первым заместителем председателя ВР назначен Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"За" проголосовали - 330 нардепов.

"Мы должны провести инвентаризацию национального законодательства, мы должны отказаться от советского мусора", - заявил Стефанчук в выступлении перед избранием на должность.

Он напомнил, что Жилищный кодекс действует с советских времен. Политик призвал в законотворчестве пользоваться принципом "один принимаем - два вычеркиваем". Также он отметил, что в ВР не должны приниматься законы "Переведенные "гуглом" и поправленные "вордом".

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Кандидатура Стефанчука была безальтернативной.

Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе.

Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "правоведение". Второе высшее образование получил в Технологическом университете Подолья по специальности "менеджмент производственной сферы".

Доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Во время учебы в вузах играл в КВН, где познакомился с Владимиром Зеленским.

В 2006-2007 годах был помощником на общественных началах народного депутата и представителя фракции Наша Украина-Народная самооборона Анатолия Матвиенко.

С 2011 года заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

С 2016 года занимает должность проректора по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Был советником по вопросам интеллектуальной собственности первого вице-премьер-министра Степана Кубива в Кабмине Владимира Гройсмана.

В команде Владимира Зеленского Руслана Стефанчука представили как эксперта по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работы.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины.

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