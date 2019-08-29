Заступником голови ВР 9 скликання обрано Олену Кондратюк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Заступником голови Верховної Ради України 9 скликання обрано Олену Кондратюк, передає кореспондент УНН.
Були запропоновані такі кандидатури: від партії “Європейська солідарність” — Мустафа Джемілєв; фракція “Опозиційна платформа — За життя” — Нестор Шуфріч; від позафракційних — Ірина Констанкевич.
За Олену Кондратюк проголосувало - 318 народних депутатів.
Народилася 1970 року у Львові. Із 2007 року від “Батьківщини” неодноразово обиралася депутатом ВР, була членкинею Комітету Ради з питань свободи слова.
У 2012 — 2014 роках була заступником члена Делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
У 2019 у списку партії Юлії Тимошенко йшла під 5-м номером.
Чоловік Олени Кондратюк — Олександр Богуцький, директор каналу ICTV.
Нагадаємо, представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, а першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука.