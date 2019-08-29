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Заступником голови ВР 9 скликання обрано Олену Кондратюк

Заступником голови ВР 9 скликання обрано Олену Кондратюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Заступником голови Верховної Ради України 9 скликання обрано Олену Кондратюк, передає кореспондент УНН.

Були запропоновані такі кандидатури: від партії “Європейська солідарність” — Мустафа Джемілєв; фракція “Опозиційна платформа — За життя” — Нестор Шуфріч; від позафракційних — Ірина Констанкевич.

За Олену Кондратюк проголосувало - 318 народних депутатів.

Народилася 1970 року у Львові. Із 2007 року від “Батьківщини” неодноразово обиралася депутатом ВР, була членкинею Комітету Ради з питань свободи слова.

У 2012 — 2014 роках була заступником члена Делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

У 2019 у списку партії Юлії Тимошенко йшла під 5-м номером.

Чоловік Олени Кондратюк — Олександр Богуцький, директор каналу ICTV.

Нагадаємо, представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, а першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука.

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