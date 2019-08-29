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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 31429 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117188 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127932 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119207 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124107 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127533 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152402 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150916 просмотра

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Заместителем главы ВР 9 созыва избрана Елена Кондратюк

Заместителем главы ВР 9 созыва избрана Елена Кондратюк

Киев  •  УНН

 • 18459 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заместителем председателя Верховной Рады Украины 9 созыва избрана Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.

Были предложены следующие кандидатуры: от партии "Европейская солидарность" - Мустафа Джемилев; фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Нестор Шуфрич; от внефракционных - Ирина Констанкевич.

За Елену Кондратюк проголосовало - 318 народных депутатов.

Родилась в 1970 году в Львове. С 2007 года от "Батькивщины" неоднократно избиралась депутатом ВР, была члена Комитета Рады по вопросам свободы слова.

В 2012 - 2014 годах была заместителем члена Делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В 2019 году в списке партии Юлии Тимошенко шла под 5-м номером.

Муж Елены Кондратюк - Александр Богуцкий, директор канала ICTV.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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