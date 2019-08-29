ВР підтримала призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада України підтримала подання Президента України про призначення Руслана Рябошапки Генеральним прокурором України, передає кореспондент УНН.
"За" проголосували 312 народних депутатів України.
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Раніше Рада звільнила Луценка з посади Генпрокурора.
Як повідомляв УНН, Президент вніс в Раду подання на звільнення Луценка і призначення Рябошапки Генпрокурором.