ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины о назначении Руслана Рябошапки Генеральным прокурором Украины, передает корреспондент УНН.
"За" проголосовали 312 народных депутатов Украины.
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Ранее Рада уволила Луценко с должности Генпрокурора.
Как сообщал УНН, Президент внес в Раду представление на увольнение Луценко и назначения Рябошапки генпрокурором.