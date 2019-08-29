Президент вніс в Раду подання на звільнення Луценка і призначення Рябошапки Генпрокурором
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс в Верховну Раду подання на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора і призначення на цю посаду Руслана Рябошапки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про відповідні проекти постанов на сайті парламенту.
Проект постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Луценка Ю.В. з посади Генерального прокурора України зареєстрований у Раді під №1018 від 29.08.2019.
А проект постанови про надання згоди на призначення Президентом України Рябошапки Р.Г. на посаду Генерального прокурора - під №1019 від 29.08.2019.
"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу подання про надання згоди Верховної Ради України на призначення Р.Рябошапки на посаду Генерального прокурора. Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Р.Стефанчук", - вказано у поданні на призначення Рабошапки.
"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85 та частини третьої статті 131-1 Конституції України Верховна Рада України постановляє: надати згоду на призначення Президентом України Рябошапки Руслана Георгійовича на посаду Генерального прокурора", - сказано у проекті постанови.
Нагадаємо, у "Слузі народу" відзначили, що сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.
Довідка УНН: Руслан Рябошапка народився у 1976 році. Закінчив Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю "Правознавство". З 2013 року займався аналізом антикорупційної політики в громадській організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна". У 2014 році займав посаду заступника міністра юстиції України. З 2016 року займав посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції. Указом Президента України 21 травня 2019 року призначений заступником глави Адміністрації Президента України. Указом Президента України 25 червня 2019 року призначений заступником керівника Офісу Президента України. Заслужений юрист України (2010 рік).