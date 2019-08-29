Президент вніс в Раду подання на звільнення Луценка і призначення Рябошапки Генпрокурором

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс в Верховну Раду подання на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора і призначення на цю посаду Руслана Рябошапки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про відповідні проекти постанов на сайті парламенту.