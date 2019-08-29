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Президент внес в Раду представление на увольнение Луценко и назначение Рябошапки Генпрокурором

Президент внес в Раду представление на увольнение Луценко и назначение Рябошапки Генпрокурором

Киев  •  УНН

 • 13093 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и назначение на эту должность Руслана Рябошапки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные о соответствующих проектах постановлений на сайте парламента.

Проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Луценко Ю.В. с должности Генерального прокурора Украины зарегистрирован в Раде под №1018 от 29.08.2019.

А проект постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Рябошапки Р. на должность Генерального прокурора - под №1019 от 29.08.2019.

"В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131-1 Конституции Украины вношу представление о даче согласия Верховной Рады Украины на назначение Р.Рябошапки на должность Генерального прокурора. Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Р.Стефанчук", - указано в представлении на назначение Рабошапки.

"В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85 и частью третьей статьи 131-1 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: дать согласие на назначение Президентом Украины Рябошапки Руслана Георгиевича на должность Генерального прокурора", - говорится в проекте постановления.

Напомним, в "Слуге народа" отметили, что надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины.

Справка УНН: Руслан Рябошапка родился в 1976 году. Окончил Международный Соломонов университет по специальности "Правоведение". С 2013 года занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина". В 2014 году занимал должность заместителя министра юстиции Украины. В 2016 г. занимал должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Указом Президента Украины 21 мая 2019 года назначен заместителем главы Администрации Президента Украины. Указом Президента Украины 25 июня 2019 назначен заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Заслуженный юрист Украины (2010 год).

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