Стефанчук назвав основні законопроекти, які сьогодні будуть вности до ВР

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Основні законопроекти, які будуть вноситися народними депутатами сьогодні під час першого робочого засідання Верховної Ради 9-го скликання, пов’язані з імпічментом, питаннями змін до Конституції України та економічними і антикорупційними питаннями. Про це заявив один із лідерів президентської партії “Слуга народу”, представник Президента у ВР Руслан Стефанчук у коментарі журналістам у четвер, передає УНН.