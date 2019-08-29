Стефанчук назвав основні законопроекти, які сьогодні будуть вности до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Основні законопроекти, які будуть вноситися народними депутатами сьогодні під час першого робочого засідання Верховної Ради 9-го скликання, пов’язані з імпічментом, питаннями змін до Конституції України та економічними і антикорупційними питаннями. Про це заявив один із лідерів президентської партії “Слуга народу”, представник Президента у ВР Руслан Стефанчук у коментарі журналістам у четвер, передає УНН.
"Ми будемо вносити законопроекти, їх буде близько 70-80. (Кілька основних - ред.) - це питання, пов’язане з імпічментом, питання змін до Конституції України, щодо додаткової підстави скасувати статус депутата у вигляді кнопкодавства та прогулів і це низка економічних та антикорупційних законів", - сказав Стефанчук.
За його словами, сьогодні депутати Верховної Ради України будуть працювати до завершення порядку денного.
"Ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає всі кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України, а також низка інших питань, які пов’язані із запуском цієї сесії", - розповів Стефанчук.
Також, він зазначив, що депутати будуть намагатися провести в перший же день реєстрацію найбільш важливих ініціатив, дати їм поштовх, щоб все, що було обіцяно, втілилося в життя.
Нагадаємо, 29 серпня о 10 годині розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України 9-го скликання, а о 13 годині - перше робоче засідання ВР.