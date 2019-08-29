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Стефанчук назвал основные законопроекты, которые сегодня будут вность в ВР

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Основные законопроекты, которые будут вноситься народными депутатами сегодня во время первого рабочего заседания Верховной Рады 9-го созыва, связаны с импичментом, вопросами изменений в Конституцию Украины и экономическими и антикоррупционными вопросами. Об этом заявил один из лидеров президентской партии "Слуга народа", представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук в комментарии журналистам в четверг, передает УНН.

"Мы будем вносить законопроекты, их будет около 70-80. (Три основных - ред.) - это вопрос, связанный с импичментом, вопрос изменений в Конституцию Украины относительно дополнительного основания отменить статус депутата в виде кнопкодавства и прогулов, и это ряд экономических и антикоррупционных законов", - сказал Стефанчук.

По его словам, сегодня депутаты Верховной Рады Украины будут работать до завершения повестки дня.

"Мы надеемся, что Верховная Рада поддержит все кадровые решения: и Премьера, правительство, и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины, а также ряд других вопросов, связанных с запуском этой сессии", - рассказал Стефанчук.

Также он отметил, что депутаты будут пытаться провести в первый же день регистрацию наиболее важных инициатив, дать им толчок, чтобы все, что было обещано, воплотилось в жизнь.

Напомним, 29 августа в 10:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва, а в 13 часов - первое рабочее заседание ВР.

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