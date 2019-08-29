Сьогодні відбудеться перше засідання ВР 9 скликання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні, 29 серпня, о 10 годині, розпочнеться перше засідання Верховної Ради України 9 скликання, повідомляє УНН.
Перше засідання розпочнеться з урочистої частини. Відкриє засідання спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій. Після цього народні депутати вже 9 скликання мають скласти присягу на вірність Україні.
Зачитає текст присяги, якій закріплений у ст.79 Конституції України, найстарший за віком нардеп. У ВР 9 скликання це 78-річний представник ОПЗЖ Юлій Іоффе.
Після цього місце у президії ВР має зайняти голова Підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков (партія “Слуга народу”).
Очікується, що нардепи проголосують за керівництво нової ВР, кількість та склад комітетів, створять Лічильну комісію, а також розглянуть ряд інших питань, яких налічується всього 27 пунктів відповідно до затвердженого порядку денного. Серед іншого до порядку денного внесений законопроект про зняття депутатської недоторканності.
Очікується голосування і ряду кадрових питань, зокрема голосування за кандидатуру нового керівника уряду, а також за відставку голови СБУ.
УНН вестиме пряму трансляцію з Верховної Ради на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Підготовчу депутатську групу Верховної Ради IX скликання очолював представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, його перший заступник — представник “Слуги народу” Руслан Стефанчук, секретар — представник партії “Голос” Ярослав Железняк.
Під час роботи групи було затверджено кількість та спрямованість комітетів ВР 9 скликання, озвучений та попередньо затверджений склад цих комітетів (його ще голосуватимуть у сесійній залі), а також затверджена розсадка народних депутатів у сесійній залі, список запрошених почесних гостей, які прибудуть на урочисте засідання ВР, висунуті кандидатури на посади керівників парламенту, затверджений порядок денний першого засідання та ряд інших питань.