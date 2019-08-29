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Сьогодні відбудеться перше засідання ВР 9 скликання

Сьогодні відбудеться перше засідання ВР 9 скликання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні, 29 серпня, о 10 годині, розпочнеться перше засідання Верховної Ради України 9 скликання, повідомляє УНН.

Перше засідання розпочнеться з урочистої частини. Відкриє засідання спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій. Після цього народні депутати вже 9 скликання мають скласти присягу на вірність Україні.

Зачитає текст присяги, якій закріплений у ст.79 Конституції України, найстарший за віком нардеп. У ВР 9 скликання це 78-річний представник ОПЗЖ Юлій Іоффе.

Після цього місце у президії ВР має зайняти голова Підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков (партія “Слуга народу”).

Очікується, що нардепи проголосують за керівництво нової ВР, кількість та склад комітетів, створять Лічильну комісію, а також розглянуть ряд інших питань, яких налічується всього 27 пунктів відповідно до затвердженого порядку денного. Серед іншого до порядку денного внесений законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Очікується голосування і ряду кадрових питань, зокрема голосування за кандидатуру нового керівника уряду, а також за відставку голови СБУ.

УНН вестиме пряму трансляцію з Верховної Ради на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Підготовчу депутатську групу Верховної Ради IX скликання очолював представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, його перший заступник — представник “Слуги народу” Руслан Стефанчук, секретар — представник партії “Голос” Ярослав Железняк.

Під час роботи групи було затверджено кількість та спрямованість комітетів ВР 9 скликання, озвучений та попередньо затверджений склад цих комітетів (його ще голосуватимуть у сесійній залі), а також затверджена розсадка народних депутатів у сесійній залі, список запрошених почесних гостей, які прибудуть на урочисте засідання ВР, висунуті кандидатури на посади керівників парламенту, затверджений порядок денний першого засідання та ряд інших питань.

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