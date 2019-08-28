Став відомий порядок денний першого робочого засідання ВР 9 скликання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Перше пленарне робоче засідання Верховної Ради 9-го скликання почнеться завтра о 13 годині, повідомляє УНН.
Перед цим відбудеться урочисте засідання ВР, початок якого призначений на 10 годину і на якому новообрані нардепи складуть присягу.
У порядку денному, затвердженому під час роботи підготовчої депутатської групи, передбачено 27 пунктів, які мають опрацювати новообрані нардепи. Почнуть вони з формування тимчасової президії першої сесії ВР.
Після цього, як очікується, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосить про складення повноважень Кабінетом міністрів перед новою Верховною Радою.
Після цього відбуватиметься формування депутатських фракцій та груп. Далі буде вирішено питання про коаліцію депутатських фракцій. Також депутати обиратимуть голову, першого заступника й заступника голови Верховної Ради, а також склад Лічильної комісії ВР.
Потім до нардепів звернеться Президент України Володимир Зеленський. Далі запланований розгляд низки конкретних питань, зокрема законопроекту про внесення змін до ст. 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів (№7203).
Очікується також призначення прем'єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, сформувати склад Кабміну.
Крім того, під час першого засідання нардепи мають затвердити перелік, спрямованість та персональний склад комітетів ВР.
Ймовірно, що нардепи розглянуть ще низку кадрових питань, зокрема звільнення глави Служби безпеки України та призначення нового керівника відомства, вирішення питання про надання згоди на звільнення з посади Президентом. Наостанок нардепи розглянуть питання про погоджувальну раду депутатських фракцій у Верховній Раді 9 скликання, а також затвердять календарний план роботи другої сесії нового парламенту.
Нагадаємо, учасники засідання підготовчої депутатської групи затвердили порядок денний першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, який складається з 27 пунктів.