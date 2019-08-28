Став відомий порядок денний першого робочого засідання ВР 9 скликання

ukru
04:30 • 46914 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 123831 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 155133 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 144202 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 216293 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156644 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 189195 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 176064 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130755 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173650 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
38 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 76567 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 64977 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 76981 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 59945 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 58228 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 141746 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 216293 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 189195 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 176064 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 143995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Віцепрезидент США Венс продав свій будинок на чверть мільйона дорожче, ніж купив

Віцепрезидент США Венс продав свій будинок на чверть мільйона дорожче, ніж купив

09:42 • 277 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 123827 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104442 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 80320 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 127447 перегляди
Актуальне
Став відомий порядок денний першого робочого засідання ВР 9 скликання

Став відомий порядок денний першого робочого засідання ВР 9 скликання

Київ • УНН

 • 17743 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Перше пленарне робоче засідання Верховної Ради 9-го скликання почнеться завтра о 13 годині, повідомляє УНН.

Перед цим відбудеться урочисте засідання ВР, початок якого призначений на 10 годину і на якому новообрані нардепи складуть присягу.

У порядку денному, затвердженому під час роботи підготовчої депутатської групи, передбачено 27 пунктів, які мають опрацювати новообрані нардепи. Почнуть вони з формування тимчасової президії першої сесії ВР.

Після цього, як очікується, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосить про складення повноважень Кабінетом міністрів перед новою Верховною Радою.

Після цього відбуватиметься формування депутатських фракцій та груп. Далі буде вирішено питання про коаліцію депутатських фракцій. Також депутати обиратимуть голову, першого заступника й заступника голови Верховної Ради, а також склад Лічильної комісії ВР.

Потім до нардепів звернеться Президент України Володимир Зеленський. Далі запланований розгляд низки конкретних питань, зокрема законопроекту про внесення змін до ст. 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів (№7203).

Очікується також призначення прем'єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, сформувати склад Кабміну.

Крім того, під час першого засідання нардепи мають затвердити перелік, спрямованість та персональний склад комітетів ВР.

Ймовірно, що нардепи розглянуть ще низку кадрових питань, зокрема звільнення глави Служби безпеки України та призначення нового керівника відомства, вирішення питання про надання згоди на звільнення з посади Президентом. Наостанок нардепи розглянуть питання про погоджувальну раду депутатських фракцій у Верховній Раді 9 скликання, а також затвердять календарний план роботи другої сесії нового парламенту.

Нагадаємо, учасники засідання підготовчої депутатської групи затвердили порядок денний першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, який складається з 27 пунктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,219.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.36