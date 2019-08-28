Підготовча депутатська група затвердила порядок денний першої сесії нової Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Учасники засідання підготовчої депутатської групи затвердили порядок денний першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, передає кореспондент УНН.
Так, під час заключного засідання підготовчої депутатської групи Верховної Ради затвердили порядок денний першої сесії парламенту дев’ятого скликання, який складається з 27 пунктів.
Раніше УНН повідомляв, що у порядок денний першого засідання Ради включили питання зняття недоторканності нардепів.
Нагадаємо, урочисте засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання і перше пленарне засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.