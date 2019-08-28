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6 марта, 19:19 • 122077 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132568 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123036 просмотра

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Подготовительная депутатская группа утвердила повестку дня первой сессии новой Рады

Подготовительная депутатская группа утвердила повестку дня первой сессии новой Рады

Киев  •  УНН

 • 14752 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Участники заседания подготовительной депутатской группы утвердили повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, передает корреспондент УНН.

Так, во время заключительного заседания подготовительной депутатской группы Верховной Рады утвердили повестку дня первой сессии парламента девятого созыва, который состоит из 27 пунктов.

Ранее УНН сообщал, что в повестку дня первого заседания Рады включили вопрос снятия неприкосновенности нардепов.

Напомним, торжественное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва и первое пленарное заседание новой Рады состоится 29 августа.

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