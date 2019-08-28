У порядок денний першого засідання Ради включили питання зняття недоторканності нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Підготовча депутатська група прийняла рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект про скасування депутатської недоторканості народних депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу апарату ВР.
"Депутатська група прийняла рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання проект Закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (№7203)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у червні Конституційний суд України визнав конституційним президентський законопроект про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року.
Як повідомляв УНН, 29 серпня має відбутися перше засідання парламенту дев’ятого скликання.